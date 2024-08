Forlì il sindaco Zattini annuncia di essere malato | Ho un ospite indesiderato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – L’occasione era l’inaugurazione di tre nuove strumentazioni dell’ospedale Pierantoni-Morgagni: due ‘gamma camera’ in uso al reparto di Medicina Nucleare e una risonanza magnetica per Radiologia. Tre strumenti appositi per diagnosi, anche tumorali (ma non solo). Insieme alle autorità dell’Ausl Romagna e dell’ospedale forlivese, c’era ilGian Luca, che ha preso la parola spiazzando tutti i presenti: "Domani proverò la risonanza magnetica come paziente. Ho un. Una brutta notizia”, ha concluso commuovendosi., visibilmente turbato, ha svelato così pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi negativa. Stando alle primissime informazioni raccolte, l’annuncio ha sorpreso anche il Comune. La confessione pubblica non era stata né programmata né pianificata. La diagnosi sarebbe recentissima.