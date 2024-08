Fango secco nel torrente in via Mulino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) "A più di un anno dall’alluvione il territorio è spesso ancora in pessimo stato": lo sostiene Mauro Mazzotti, presidente del Comitato alluvionati, denunciando lo stato delBorello in viadi Borello. Il corso d’acqua – secondo una ricognizione di Mazzotti – è bloccato dache risale ai tempi dell’alluvioni e che non è mai stato rimosso. E aggiunge: "Nei diversi Enti coinvolti si nota molta attenzione verso i grandi progetti, indispensabili, ma che richiederanno anni fra capitolato, gare d’appalto, realizzazione effettiva e collaudo.