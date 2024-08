Deadpool | aperti i preorder Amazon della testa interattiva del mercenario con oltre 600 effetti sonori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Susono attualmentedi, con600e frasi, targata Marvel Hasbro Legends Series. Una delle caratteristiche più celebri e praticamente iconichefigura di, si lega alla sua lingua, e al fatto che non smetta mai e in nessun momento di chiacchierare. Non a caso nel tempo si è guadagnato il soprannome di "chiacchierone", rendendo evidente a tutti questa sua verve irrefrenabile e difficile da limitare, snervante e allo stesso tempo irresistibilmente divertente per i fan e gli appassionati. Dalle pagine dei fumetti, questa specifica attitudine si è resa immediatamente evidente pure nelle 3 trasposizioni cinematografiche che hanno riportato il personaggio sul grande schermo, sempre impersonato dal buon Ryan Reynolds. Giocando