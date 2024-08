Come finisce il film Before I Go to Sleep?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alla fine delI go to, Christine si risveglia in un letto d’ospedale e riceve la visita di Nasch, questa voltaamico e nonterapeuta. Nasch le assicura che l’uomo responsabile delle sue condizioni è stato arrestato e le annuncia una visita che potrebbe cambiare tutto. Il vero Ben arriva con Adam, il figlio di Christine, che è vivo. Quando Christine vede Adam, i suoi ricordi cominciano a riaffiorare. La mattina seguente, Christine si risveglia nuovamente senza memoria. Trova una telecamera e ascolta la sua voce registrata che dichiara di amare “Ben” e di voler costruire una vita con lui. “Ben” chiama Christine, le dice di preparare i bagagli per un viaggio quella sera, e successivamente incontra Nasch, intimandogli di stare lontano da Christine.