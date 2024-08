Canoa slalom Giovanni De Gennaro è oro nel kayak | l’impresa dopo il trionfo agli Europei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) È diDeil miglior tempo nella finale di specialitàdella. L’azzurro ha conquista l’oro davanti al francese Titouan Castryck e allo spagnolo Pau Echaniz. Quarto oro per l’Italia e quattordicesima meda della spedizione azzurra. Una doppietta clamorosa per Dela vittoria. L’azzurro ha chiuso la sua gara con il tempo di 88?22 senza penalità. Sul podio per l’argento il francese Castryck (88?42) e per il bronzo lo spagnolo Echaniz (88?87). «La meda d’oro? Pesante è pesante, ma non potevo immaginare nient’altro, è un sogno che inseguivo da tempo, concretizzato con la fatica e un pizzico di fortuna, che serve sempre», ha commentato a fine gara.