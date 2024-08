Bper lancia il nuovo Conto Teen per i giovani dai 13 ai 17 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024)annuncia il lancio del, un’innovativa offerta dedicata aidai 13 ai 17, che mira a fornire a ragazzi e ragazze gli strumenti più moderni per gestire il denaro in modo responsabile, garantendo un alto livello di sicurezza e protezione. Ilè semplice e intuitivo, con canone mensile azzerato fino al raggiungimento della maggiore età. Al, gestibile attraverso un’app personalizzata, è abbinata una carta di debito per le loro spese quotidiane. Grazie al Parental Control integrato, i genitori riceveranno notifiche per ogni bonifico o transazione eseguita e potranno programmare una paghetta suldel minore, così come i limiti di spesa e gli ambiti di utilizzo, tra cui effettuare ricariche e ricevere notifiche sull’operatività die carta.