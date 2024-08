Boxe | Angela Carini resta sul ring 46 secondi poi lascia il combattimento contro Imane Khelif alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Finisce nel modo più assurdo iltra. L’italiana si ferma dopo 46, praticamente evitando di combatterela sua avversaria, che arrivava dopo che si era creato un infinito vespaio di polemiche e anche bugie sul fatto che fosse transgender (non lo è: è donna con testosterone alto). L’algerina avanza così nella categoria fino a 66 kg. Prime fasi estremamente tattiche, conche cerca di usare il destro eche più ancora riesce a fare gioco con il sinistro e in parte anche col destro. Verso i 40, però, succede quello che nessuno, forse, si aspettava: l’italiana viene ritirata (o si ritira, questo è ancora tutto da chiarire) dal. Com’è come non è, avanza. Il tutto dopo un paio di caschi sistemati.