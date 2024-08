Autovelox-terrore in Valchiavenna l' associazione Migliore Tutela vince il ricorso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) «Ma lei lo sa che mi è capitato di vedere un signore, multato con una contravvenzione per oltre 300 euro, pochi giorni prima di Natale, scoppiare in lacrime perché con uno stipendio di appena 1.200 euro mensili non poteva neanche permettersi di fare i regali ai figli?». Franco Esposito è un ex ispettore di polizia, ora è in pensione, ma soprattutto è uno dei referenti della provincia di Sondrio dell'che, tra la Lombardia e il Veneto, si batte, da tempo, per i diritti dei consumatori. È uno concreto, Esposito. Uno che sgrana articoli del codice civile e numeri di sentenze (sempre a memoria) con la stessa naturalezza di un parroco di montagna durante il rosario. Ha tutto in mente, non gli sfugge un apparecchio e in Valtellina (pure in) ha già seguito decine di ricorsi.