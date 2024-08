ASviS il report Caritas | la povertà aumenta ma i beneficiari delle misure di contrasto si dimezzano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si riporta di seguito dal sitol’articolo integrale di Sofia Petrarca del 15/7/24. Sostenuti dalla270mila nuclei familiari in difficoltà, mentre l’Inps registra rispetto agli anni scorsi la metà didell’Assegno di inclusione.: “Larghe fasce di popolazione in gravesono scoperte”.in aumento: i dati Il 9,8% della popolazione (un residente su dieci) vive in uno stato diassoluta, rispetto al 3% di 15 anni fa. Le stime preliminari dell’Istat, rilasciate a marzo e riferite all’anno 2023, attestano che, complessivamente, risultano in uno stato diassoluta 5 milioni 752mila residenti, per un totale di oltre 2 milioni 234mila famiglie: laoggi è ai massimi storici.