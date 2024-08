Alice Bellandi vince l’oro nel judo | la finale vinta contro l’israeliana Inbar Lanir

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quinto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024.11-0 lanel, categoria -78kg, nellaInbr. Quella della 25enne bresciana è la quindicesima medaglia per la squadra azzurra ai Giochi, il secondo oro in pochi minuti dopo quello di Giovanni De Gennaro nella canoa slalom K-1 che è originario di Roncadelle proprio come lei. Ad assistere alla gara c’era anche la premier Giorgia Meloni e il cantante Al Bano. «Non so neanche se sia vero, è un sogno», ha detto l’atleta prima di salire sul podio e cantare l’inno italiano, dopo che a Tokyo era arrivata settima nella categoria fino a 70kg, «troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci». Subito dopo la vittoria sul tatami, è andata ad abbracciare e baciare la compagna.