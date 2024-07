Tennis primo allenamento per Jannik Sinner a Montreal FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è atterrato a Montrael ed ha già fatto il suo esordio in campo. Il numero uno al mondo è arrivato nella prima serata italiana di martedì nel Quebec, accolto in aeroporto dalla direttrice del torneo canadese. Poche ore dopo, in campo sul Centrale per testare le sue condizioni in vista della difesa del titolo conquistato un anno fa a Toronto. Sembrerebbe alle spalle la tonsillite che l’ha costretto al forfait ai Giochi: ora ha ancora diversi giorni per ritrovare la condizione in vista dell’inizio del torneo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@sin)per) SportFace.