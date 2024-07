Seno rifatto a 62 anni? Maria De Filippi le foto in costume sorprendono il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Colpo di scena inaspettato sulla vita personale diDe. La regina di Mediaset avrebbe deciso di farsi un bel ritocco a 62, come si è potuto intuire dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi. Il suo décolleté è apparso decisamente diverso rispetto al solito, dunque c’è chi sia convinto che nei mesi scorsi abbia deciso di ricorrere alla chirurgia estetica.Denon ne ha parlato apertamente, non possiamo quindi averne la certezza definitiva, ma lesembrano parlare da sole. Il ritocco al suo décolleté sembra essere chiarissimo, dopo essere stata paparazzata a bordo di una barca mentre era in compagnia dei suoi amici più cari, tra cui presumibilmente c’erano anche gli autori delle sue trasmissioni. Leggi anche: “Pronto a lasciare”.