Rogo devasta la ‘Fratelli Angeletti’ a Macerata dalle analisi alla conta dei danni | Lavare bene frutta e verdura

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Piediripa (), 31 luglio 2024 – Sono proseguite per tutta la notte tra lunedì e martedì le operazioni di spegnimento dell’incendio che hato l’aziendadi Piediripa. Nella zona resta ancora attivo un presidio dei vigili del fuoco per scongiurare nuovi inneschi. Le cause che hanno scatenato ilntesono ancora da capire: l’unica certezza al momento è che l’incendio è partito da un capanno di lamiera vicinoditta e poi si è propagato verso l’edificio principale fino al tetto, generando una densa colonna di fumo nera. In tutto, lunedì sera, sono state evacuate nove persone delle palazzine intorno. “Le famiglie che hanno passato la notte fuori rientreranno oggi (martedì, ndr) – ha affermato l’assessoresicurezza Paolo Renna, che ha seguito ogni passo dell’intervento –.