Robur il futuro è ancora un’ipotesi Le voci di cessione non si fermano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La notizia della possibiledel Siena Fc, da parte dell’attuale proprietario, Simone Giacomini, ha scombussolato la routine di un’estate che, per la Siena bianconera, sembrava potesse essere, finalmente serena. Proprio nel giorno in cui mister Magrini e i suoi ragazzi sono partiti per il ritiro umbro di Castel Rigone è arrivata la notizia della trattativa tra l’imprenditore romano e investitori d’oltre confine, facenti capo all’ex portiere, tra le altre, dell’Inter e della nazionale italiana, Walter Zenga. Una trattativa che nessuna delle due parti ha confermato o smentito e che, nel bene o nel male, dovrebbe trovare la sua chiusura in breve tempo, nel giro di poche ore: o una conferma, o parole chiare che sgomberino il campo dalle indiscrezioni circolate negli ultimi due giorni.