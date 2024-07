Programma a rischio Dietrofront a Canale 5 concorrenti in fuga | tutto rimandato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Clamoroso quanto starebbe succedendo dietro le quinte di Mediaset. Ildi5 tanto attesto potrebbe saltare definitivamente, se non dovessero esserci novità positive in tempi brevi. Una situazione veramente impensabile fino a pochissimo tempo fa, dato che lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva confermato il ritorno della trasmissione nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti. Ma ora ildi5 rischia di saltare perché già diversiavrebbero cambiato idea e non vorrebbero più partecipare. Il cast pareva quindi in procinto di formarsi, invece si dovrebbe ripartire quasi da zero a causa di queste pesanti defezioni. E, stando al sito Biccy, l'ipotesi di non realizzazione della trasmissione non è da escludere.