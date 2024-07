Parigi 2024 polemica per la presenza dell’algerina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La pugile ha dovuto superare i test di idoneità di genere Tra le tante polemiche di questi Giochi Olimpici c’è anche quella legata all’algerina Imane Khelif. Domani, 1 agosto, affronterà sul ring l’azzurra Angela Carini. Peccato che Khelif, in passato, come ai Mondiali di un anno fa era stata esclusa per i valori ormonali troppo alti dopo un test di verifica del sesso. Leggi anche: Le spadiste italiane vincono, ma un giornale non le chiama per nome. Ira Granbassi A commentare la notizia, su FB, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Boxe: un transgender algerino contro una donna italiana ai Giochi olimpici È politicamente scorretto dire che tifo per la donna?».