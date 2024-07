Parigi 2024 Battocletti | Roma mi ha dato la carica sogno di fare meglio di Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nadiaè pronta ai Giochi di. Oro nei 5000 e nei 10000 agli Europei di, l’azzurra aspetta di debuttare nella rassegna a cinque cerchi transalpina: “I risultati dimi dannoe capisco quanto sia cresciuta rispetto a. Ho imparato tanto in questi anni. Nell’ultimo mese ho pensato solo a questo momento – ha proseguito -. Ammetto che mentre facevo i finali delle ripetute, immaginavo i possibili scenari per avere le possibili tattiche in mente. Ildi, poi nella mia specialità c’è tanto ricambio perché ad esempio correrò con solo 4-5 atlete di“.: “mi haladidi” SportFace.