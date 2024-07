Paltrinieri non smette mai di imparare e migliorare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un anno fa, ai Mondiali di Fukuoka 2023, Gregoriodebilitato da un virus gastrointestinale arrivava ultimo negli 800 stile libero con un tempo altissimo, 7’53’’68, mai in gara nella finale più veloce di sempre di questa specialità, con cinque avversari sotto i 7 minuti e 40 secondi. Gli 800 stile libero – si diceva – stavano diventando una prosecuzione dei 400, e(classe 1994, alle soglie dei 30 anni e con 20 chilometri al giorno nuotati per oltre un decennio) non sembrava più poter reggere quei ritmi. Le ultime cartucce della sua carriera pareva poterle sparare nella 10 chilometri in acque libere, dove anche la tattica vuole la sua parte e si fa a cazzotti a ogni boa. Un anno dopo, alle Olimpiadi di Parigi 2024, tutto è cambiato.