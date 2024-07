Paltrinieri – Fiamingo | storia di un amore coronato dalle medaglie olimpiche

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nella stessa serata i due hanno conquistato dueSerata, quella di ieri 30 luglio, non adatta ai deboli di cuore, in cui quasi in contemporanea Rossella, con Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi, conquistavano un oro storico nella spada esaliva sul podio negli 800 stile libero con il bronzo. Il tutto impreziosito dallad’, nata proprio durante la precedente edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo, tra. La, non nella sua serata migliore, sostituita dall’esperta Mara Navarria, è riuscita comunque a conquistare la sua terza medaglia olimpica. La prima, arrivò nell’individuale, argento e la seconda a Tokyo nel team event. Per, si tratta invece della quarta, dopo l’oro nei 1500 a Rio, il bronzo negli 800 e il bronzo nella 10 km in acque libere.