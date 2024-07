Osimhen ora è un caso che blocca il mercato del Napoli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ora che si entra nel mese di agosto Victorè diventato un. Passano i giorni e le settimane, ma l'attaccante nigeriano rimane asenza che si veda la soluzione di un rebus in cui gli elementi sono abbastanza semplici, almeno in partenza.deve partire perché così è negli accordi che sono stati stipulati in inverno, quando ha ottenuto da De Laurentiis un rinnovo oneroso (oltre 10 milioni di euro netti a stagione fino al 2026) finalizzato ad evitare il rischio di perderlo a parametro zero nel 2025, data in cui scadeva il precedente contratto. Una cifra che ilnon si può permettere anche per questioni di equilibri di spogliatoio. Allegata al rinnovo una clausola da 130 milioni di euro con l'impegno del suo procuratore, Roberto Calenda, di trovare un acquirente in tempo breve.