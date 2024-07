No l’Università di Oslo non ha proposto di vendere feti sviluppati in donne morte usate come incubatrici

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il 26 luglio 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui compare lo screenshot di un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità l’8 febbraio 2023. L’articolo, dal titolo “Proposta horror dalla Norvegia:”, sostiene chedi, in Norvegia, hadi «arruolare» pazienti senza attività cerebrale «madri surrogate per sviluppareda». Il contenuto è presentato in maniera fuorviante e veicola una notizia fuori contesto.dinon ha mai avanzato formalmente questa proposta. Ciò a cui si riferisce l’articolo de La Verità è uno studio pubblicato il 18 novembre 2022 dalla professoressa di filosofia Anna Smajdor, ricercatrice su questioni etiche legate alla medicina e alle scienze della vita pressodi