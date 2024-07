New York Times | Khamenei ha ordinato di colpire Israele

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) – L'ayatollah Aliavrebbe dato l'ordine didirettamente, come rappresaglia per l'uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo rivela il New, che cita tre funzionari iraniani informati sull'ordine, tra cui due membri dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui la disposizione disarebbe arrivata durante una L'articolo Newhadiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.