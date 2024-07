Napoli-Modena Bisoli si prepara con ‘ironia’ | l’annuncio dell’allenatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilaffronterà ilper il primo match ufficiale della stagione, valido per la Coppa Italia. Della partita ha parlato, allenatore degli avversari. Saràla prima sfida ufficiale della nuova stagione. Non campionato ma Coppa Italia, con gli azzurri che affronteranno la squadra allenata da Pierpaolo. Un impegno che arriva in anticipo rispetto alla prima giornata di campionato, il tutto ovviamente a causa del decimo posto dello scorso anno. La stagione azzurra sarà, dunque, concentrata sulla Serie A ma senza perdere di vista quella Coppa Italia che potrebbe rappresentare un altro elemento di interesse per la prossima stagione. A parlare di questa sfida di ha pensato proprio l’allenatore del, squadra che il prossimo anno giocherà il campionato di Serie B.