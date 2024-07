Malore fatale mentre nuota Soccorso muore poco dopo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) LIDO DELLE NAZIONI Un’ altra tragedia si è consumata ieri in mare. Nel tratto tra i Lidi di Pomposa e Nazioni. A perdere la vita è stato il settantatreenne Gian Paolo Ghiglioni, forse a causa di unche l’ha colpitostava facendo unata. A trovare il suo corpo esanime, nello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera a sud del Bagno Tahiti è stato un turista che, senza perdere tempo, ha trasconato il settantatreenne a riva. Sulla spiaggia bagnanti e bagnini presenti hanno cominciato ad applicare le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Il personale medico è arrivato con ambulanza e automedica e ha continuato nei tentativi di salvare la vita a Ghiglioni, ma invano. Purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.