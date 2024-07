Le sacrosante rivendicazioni dei mangiatori di hot dog

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Singolare smentita l’altro giorno sul Guardian, dove è stato specificato che il signor Takeru “Tsunami” Kobayashi non è in grado di mangiare cinquanta hot dog in dieci minuti, come erroneamente scritto in cronaca, bensì sessantanove. C’è da figurarsi questo signor “Tsunami” Kobayashi che prende carta e penna, o meglio la tastiera, e invia a un quotidiano straniero la puntuale precisazione; accade perché, nella società narcisista in cui viviamo, vige una sostanziale differenza d’immagine nell’ingurgitare in dieci minuti cinquanta o sessantanove hot dog, per quanto a colpo d’occhio possa apparire che faccia parimenti schifo.