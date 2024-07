La Norma – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) LaVia Flaminia, 735 – 00191Telefono: 06/3330210 Sito Internet: Tipologia: siciliana Prezzi: antipasti 10/29€, primi 11/28€, secondi 16/32€, dolci 7/8€ Chiusura: Lunedì a pranzo OFFERTA Rassicurante, nella sua classicità “anni ’80”, questo ristorante di indole siciliana èposto nella parte finale di Collina Fleming, sulla sinistra prima della discesa che conduce a Tor di Quinto. La cucina è di stampo tradizionale e predilige cimentarsi con i prodotti del mare, anche se non mancano alcuni piatti di terra. La scarsa cura di alcuni aspetti, quali il pane mediocre accompagnato da crackers in busta e l’olio EVO “Unione Europea”, e una gestione non perfetta delle cotture, ci inducono la solita prudenza nel voto senza intaccare, però, il nostro outlook sostanzialmente positivo sull’esperienza complessiva.