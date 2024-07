Jules Bouyer chi è il tuffatore francese che sta facendo impazzire tutti 

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è unche ha catturato l’attenzione dei media e non solo in seguito ad alcune sue immagini andate in onda durante le Olimpiadi di Parigi. Ha totalizzato dozzine di articoli in giro per il mondo per altro. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo: ne hanno parlato negli Stati Uniti d’America su TMZ, in Australia sul portale Perthspera di vincere una medaglia d’oro a Parigi quando venerdì gareggerà nella finale maschile del trampolino sincronizzato da 3 metri. Il 22enne di Annecy, in Francia, si tufferà insieme al compagno di squadra Alexis Jandard, che ha attirato molta attenzione per il suo aspetto fin dalla cerimonia di apertura. Lo si vede mentre indossa un paio di costumi da bagno molto attillati che mettono in risalto la sua virilità piuttosto sporgente.