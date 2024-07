Imprenditore pestato a sangue e rapinato dello zaino a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Hanno aspettato che uscisse con la macchina dal parcheggio di via Dei Mille, poi l'hanno aggredito, trascinato fuori dall'auto eper portargli via lo. Vittima del feroce agguato, avvenuto verso l'1.30 nella notte tra venerdì e sabato, è il bellariese Alessandro Zavatta, socio del Beky Bay, titolare della Luxor Print ed ex assessore comunale. I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire con precisione l'episodio e risalire all'identità della coppia di banditi, probabilmente stranieri, che si sono accaniti sull'ferendolo al volto. Lo stesso Zavatta ha condiviso su Facebook un video della telecamera di sorveglianza del parcheggio che mostra chiaramente la dinamica dell'aggressione e la fuga dei malviventi a bordo di un'auto parcheggiata vicino ad un lampione.