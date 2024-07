Il Pisa nuova occasione per Asllani? Calhanoglu già pressa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)-Inter rappresenta un’per. Forse la sua ultima in certe condizioni. E cioè da primo regista della squadra.però è tornato. E scalpita. PARTITA SIGNIFICATIVA – Venerdì l’Inter vivrà unaamichevole. Questa volta col. E le cose iniziano a farsi serie. Sia perché si avvicina l’inizio del campionato, sia perché la rosa è sempre più verso la sua versione completa. Proprio per questo la partita di venerdì assume un significato particolare per. Che potrebbe avere la sua “ultima”di avere la squadra in mano. ULTIMA– Sia chiaro che l’albanese non è che scompare dopo venerdì. E Inzaghi ha già dimostrato di avere fiducia in lui.insomma si rivedrà in stagione. Ma in queste prime amichevoli era lui il solo e unico regista della squadra. Quello che giocava titolare, e quindi poteva dare la sua impronta al meglio.