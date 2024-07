Giovanna Mezzogiorno al Giffoni | Non guardo la televisione praticamente mai Il cinema che ho fatto? È grazie al lavoro di centinaia di persone

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 31 luglio 2024)incanta tutti alFilm Festival. L’attrice è stata accolta da Claudio Gubitosi che ha proposto di portare alla manifestazione il Premio Vittorio, in ricordo di suo padre. Vediamo insieme cosa ha rivelato l’attrice ai nostri microfoni sull’uscita del suo libro e sulla sua idea di. Intervista a‘Ti racconto il mio‘ è il romanzo diche ha deciso di spiegare in un libro come si fa, dalla scrittura della sceneggiatura al montaggio della pellicola, condividendo non solo i suoi ricordi legati ai set, ma anche le sfide e le emozioni vissute dietro le quinte. Come è nata l’idea di questo libro e checi ha regalato in questi anni? Cheho regalato? Non lo so, me lo dovreste dire voi.