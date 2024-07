Estate | ‘no a soft drink per dissetarsi sono calorici e attivano fame’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Secondo Lavecchia perin questo periodo di afa assurda non bisogna affidarsi aiperchè oltre ad esserela fame Con l’arrivo dell’e il conseguente aumento delle temperature, la ricerca di soluzioni rapide e gustose per rinfrescarsi diventa una priorità. Tuttavia, secondo Carlo La Vecchia, docente di epidemiologia all’Università Statale di Milano, è importante fare attenzione alle scelte che facciamo per dissetarci. Iaumentano la fame-Ansa-Notizie.comLe bibite dolci rappresentano una tentazione molto comune durante i mesi più caldi.disponibili in un’ampia varietà di colori e sapori e posessere sia frizzanti che non. Tuttavia, La Vecchia avverte che “non è consigliabile berezuccherati per”, soprattutto se si tende a eccedere con le quantità a causa del caldo.