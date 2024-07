Djalò dispetto della Juventus andato male Verso la cessione – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tiago, divenuto difensorea gennaio, rischia di lasciare già il club bianconero in questa sessione di mercato. Ilall’Inter non ha dato proprio vantaggi, le informazioni da Sport Mediaset. DISPETTI – Tiagoè uno degli ultimi dispetti che Cristiano Giuntoli ha voluto fare a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Laa gennaio si è inserita nell’operazione per il difensore che sarebbe dovuto diventare un nuovo giocatore dell’Inter. I bianconeri non hanno aspettato la scadenza del contratto del giocatore a giugno e hanno sborsato 3.5 milioni di euro. Non hanno valutato l’infortunio da cui rientrava, non hanno valutato nemmeno le sue condizioni fisiche. Oggi si ritrovano con un peso in rosa da mandare via, perché ha collezionato in questi mesi solamente 16 minuti all’ultima giornata di campionato.