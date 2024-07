Cos’è quella polvere bianca che usano ginnaste e ginnasti?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si chiama magnesite, ovvero carbonato di magnesio, ed è una sostanza, ine liquida dalle eccezionali qualità assorbenti e anti traspiranti. Viene usata in particolare da chi faca artistica a livello agonistico, sollevamento pesi, alcune discipline dell’atletica leggera (lancio del giavellotto e del peso) o arrampicata perché garantisce un grip migliore e quindi impedisce di scivolare o di non avere presa sull’attrezzo a causa del sudore. Si applica sulle mani e sul corpo (in tutti i punti interessati dalla sudorazione) ma anche sugli attrezzi (anelli, parallele simmetriche, maniglie del cavallo, sbarra, bilanciere). La magnesite è conservata in appositi contenitori che si trovano vicini al campo di gara. Gli arrampicatori, invece, la portano con sé in sacchetti e la utilizzano quando ne hanno maggiormente bisogno.