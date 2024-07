Cosa guardare su Disney+ ad agosto? Tutte le novità tra film serie TV e originals

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024)vedere tra ledi2024 traTV e? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di quattro anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà diverse. Andiamo a scoprire insieme ie leTV dasudurante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o letargate Star. Se state cercando consigli suvedere suad2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione ditraTV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai. Abbonatevi qui per non perdervi niente.