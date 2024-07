Cammaroto | Napoli ore roventi per Osimhen Il Psg vira su Sancho e…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024): il Psg sta chiudendo la trattativa per l’acquisto di Jadondal Manchester United per 50 milioni.chiude virtualmente gli spazi a Lee Kang-in, il coreano che ilaveva indicato come possibile contropartita tecnica da inserire perEmanuelenel suo consueto Editoriale suMagazine.Com fa il punto della situazione riguardante il mercato del. Queste le parole del giornalista esperto di calciomercato: Oresul fronte. Il bomber vuole il Psg, iltratta con il Chelsea. Attenzione alle possibili novità in arrivo entro il fine settimana. Il Psg si fa forte della volontà del calciatore di vestire la maglia del club transalpino, Campos ha promesso al giocatore che l’operazione andrà in porto anche se Luis Enrique non stravede per il nigeriano.