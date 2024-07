Calhanoglu ha dimenticato il Bayern Monaco | ora accelera per l’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è tornato ad Appiano Gentile dopo un estate in cui, durante gli Europei, si era discusso di un suo possibile passaggio al. Ma lo stesso turco aveva detto di voler rimanere ale così sarà. DI RIENTRO – Ieri, assieme a Yann Sommer, Hakanha di nuovo varcato il cancello di Appiano Gentile a due mesi dall’ultima volta. Il suo messaggio di voglia e fame ha subito caricato i tifosi del, che un mese fa avevano avuto paura di vederlo andare al. Poi un altro post, quello nel momento in cui l’Italia pareggiava contro la Croazia agli Europei, per annunciare che non aveva nessuna intenzione di lasciare Milano. Ieriè passato dalle parole ai fatti, col rientro a tutti gli effetti e il primo allenamento della nuova stagione.