Calano le vendite di vino nella Grande distribuzione estera Ma l' Italia resta a galla grazie ai frizzantini

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Chiude in negativo il semestre del. In particolare, a rallentare sono i primi tre principali mercati di riferimento – Stati Uniti, Regno Unito e Germania – che complessivamente segnano -4,3% a volume per un valore di 13,9 miliardi di euro (-1,5%), secondo l’analisi dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly su base Nielsen-IQ.in Gdo:meglio dei competitor Il risultato dei vinini tra gli scaffali è, invece, stabile con volumi a +0,1 % e un controvalore, ancora condizionato dall’inflazione, di 2,3 miliardi di euro (+0,9%).