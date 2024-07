Borgo delle Rose avanza la ciclopedonale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lavori in corso a Borello per la realizzazione della pistache collegherà, per circa 700 metri, il quartiere alla frazione di, per un investimento complessivo dell’Amministrazione comunale di 380 mila euro. A questo proposito, dopo aver ultimato le operazioni di riprofilatura della scarpata di monte e di regimazioneacque con fossi di scolo, la ditta appaltatrice si sta occupando della realizzazione dei micropali necessari al sostegno della scarpata. Allo stesso tempo, sono stati avviati i lavori di posa della tubazione in cemento per la raccoltaacque piovane al di sotto della pavimentazione della futura pista. "Sulla base di quanto emerso a seguito degli ultimi sopralluoghi effettuati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – questa infrastruttura pubblica prende forma e il cantiere procede senza imprevisti.