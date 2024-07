Angelo Madonia compleanno con Sonia Bruganelli | le FOTO dei festeggiamenti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 31 luglio, è presente un contenuto legato ad. Il rapporto tra i due sta diventando sempre più consolidato, anche se entrambi preferiscono andarci con i piedi di piombo, non sbilanciandosi più di tanto sulla faccenda. Nel privato, però, la coppia si lascia decisamente più andare, come dimostrano gli scatti rubati dal settimanale di Alfonso Signorini. Nelle immagini in questione, infatti, i due sono stati ripresi mentre si godono una piacevole giornata in barca, tra baci, abbracci, effusioni romantiche e momenti divertenti e complici., inoltre, ha deciso di festeggiare proprio in compagnia diun traguardo importante, ovvero, i suoi 40 anni.