Alice D’Amato dall’infortunio che poteva chiudere la carriera all’apoteosi olimpica | per Asia e papà Massimo

(Di mercoledì 31 luglio 2024)aveva rischiato seriamente di dover interrompere la propriaagonistica a causa di un in grave infortunio accusato da adolescente: nel 2016, quando aveva soltanto 13 anni ed era alla sua seconda stagione da junior, si ruppe il legamento crociato e dovette sottoporsi a un complicato intervento chirurgico. Il racconto di quel viaggio verso l’Austria ha sempre suscitato grande effetto, lo aveva ben raccontato Folco Donati, Presidente della Brixia Brescia, il 13 aprile 2019: “Ce l’ho in mente come fosse ieri. Faceva un caldo bestiale! Era il 27 agosto del 2016. Siamo partiti io, tu e la tua mamma. Abbiamo caricato l’auto e ci siamo messi in moto: destinazione Linz, in Austria, dove in una clinica privata austriaca il professor Barthofer ci stava aspettando.