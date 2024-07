Thomas Ceccon | chi è l’altro golden boy del nuoto azzurro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024) L’ha conquistato l’oro a Parigi nei 100 dorsoè il secondo ragazzo d’oro della spedizione olimpica di Parigi 2024. Dopo Martinenghi, un altro oro arriva dal, dai 100 dorso. Leggi anche: La lezione di Benedetta Pilato dopo il quarto posto alle Olimpiadi Chi è? Allenato da anni da Alberto Burlina a Verona ha letteralmente speso, nonostante la giovane età, una vita in acqua. Alto 1.97 ha del potenziale e infatti farà farà anche i 200 misti come ha spiegato l’atleta. Il padre, infermiere è stato pentatleta e la madre invece campionessa di pattinaggio a rotelle. Il primo ha spesso fatto doppio turni per riuscire a mantener la famiglia e la seconda si è trasferita a Verona con il figlio (sono di Schio).aveva un sogno, fin da piccolo aveva sempre desiderato di vincere i Giochi Olimpici, come raccontato a caldo sui canali Rai.