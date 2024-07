The Boys 5 | l' obiettivo primario di Soldier Boy sarà uccidere Billy Butcher

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) Eric Kripke, showrunner di The, spiega perché ha deciso di far tornareBoy nella prossima stagione. Probabilmente la notizia più importante emersa dal panel di Theal Comic-Con di San Diego, a parte il nuovo spin-off di The, è il fatto cheBoy tornerà ad avere un ruolo centrale nella quinta stagione di The. Ma lo showrunner Eric Kripke ha detto che c'è una ragione dietro il suo ritorno, e ha a che fare con suo figlio Patriota. "Sai, quello che abbiamo capito è che non avevamo esplorato molto il rapporto padre-figlio tra Patriota eBoy", dice Kripke a Gamesradar+ al SDCC 2024. "C'è un sacco di materiale su come il