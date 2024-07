Tennis | alle Olimpiadi le storie non finiscono mai Kerber Murray in doppio immortali Musetti ed Errani Paolini fanno gioire l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è conclusa un’altra lunga giornata didi Parigi 2024, con tante, tantissimeda raccontare in molti sensi. E questo accade in tutti i tabelloni, di cui andiamo rapidamente a rimarcare i fatti principali non solo e non necessariamente per risultati. In particolare, al maschile, fatto salvo un Lorenzoche va avanti di voglia e l’avanzata di tutte le teste di serie, si segnala come l’unico e l’ultimo francese rimasto in gara in questa rassegna a cinque cerchi sia lo stesso che per ultimo era sopravvissuto al Roland Garros: Corentin Moutet. Solo che lui non è nemmeno sceso in campo, dato che il tedesco Jan-Lennard Struff ha dato forfait (e ha avuto ragione, visto che è ai quarti in).