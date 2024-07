Sofia uccisa in casa dal suo ex | Un anno senza di te | è difficile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) "Il 29 luglio 2023, da quando ho aperto gli occhi, la mia vita è stata stravolta e non è stata più la stessa. È stato un, tra interrogatori, avvocati, processi, ma soprattutto unte e ancora non sono riuscita a lasciarti andare. Siamo stati tutti traditi da un amico, fratello, figlio o conoscente, la verità è che il vero carcere lo sta scontando chi ti ha conosciuta e amata, chi è rimasto". Toccanti le parole pubblicate su Instagram da Aurora Fiameni, 20 anni, nel giorno dell’anniversario della morte della sua migliore amicaCastelli,unfa nella suadi Cologno Monzese dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui, condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 24 anni di reclusione.