Sardegna poca acqua e vasti incendi Todde | Stato di calamità per la crisi idrica In fiamme 700 ettari nel Nuorese

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 - Tra, lasi trova sul baratro della tempesta, di fuoco, perfetta. "Noi faremo una giunta straordinaria proprio per deliberare lodiper laquesto pomeriggio, perché abbiamo una situazione che deve essere gestita su tutti i fronti", ha assicurato la presidente della Regione Alessandra. Intanto da ieri alle 18 circa e per tutta la notte ha continuato a bruciare il rogo divampato tra i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro, divorando circa 700. Vastoo nelAll'alba sono intervenuti quattro Candair, due Super Puma e tre elicotteri della flotta regionale, per cercare di controllare leche si estendono per 7 km. In azione a terra il Corpo Forestale, gli uomini di Forestas e i Vigili del Fuoco con 14 mezzi al seguito.