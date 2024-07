Santa Maria la Carità | Carabinieri fanno brillare un ordigno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)la. Si trattava di unrudimentale ed improvvisato. A segnalarlo un cittadino in via Calvanese Alae idella compagnia di Castellammare di Stabia intervengono, in aperta campagna a via Calvanese per la segnalazione da parte di un cittadino di unesplosivo improvvisato. Sono intervenuti sul posto gli Artificieri del Comando Provincialedi Napoli che, con la presenza dei Vigili del Fuoco, hanno fatto “” l’in un’area sicura. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolola” unproviene da Punto! - Il web magazine.