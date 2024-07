Salento incendio a Torre Mozza | fiamme nel Parco naturale di Ugento evacuato un resort

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Tanta paura per un vastodivampato nel Basso, nell’area fraSan Giovanni e. Il rogo ha già distrutto diversi ettari di terreno nelnazionale Litorale di, in provincia di Lecce, minacciando anche l’area di un. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno di martedì 30 luglio, quando dalla vasta vegetazione si sono alzate al cielo delle colonne di fumo. Leggi anche: Orrore nel Bergamasco: Sharon Verzeni accoltellata e uccisa a 33 anni Immediata l’azione dei vigili del fuoco e delle autorità locali per cercare di spegnere le, che però in poco tempo si sono propagate per un lungo tratto.