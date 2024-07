Proteste dei cittadini | Rifiuti siamo stufi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) FOLLONICA Cassonetti maleodoranti e spazzatura gettata ovunque: i follonichesi non ci stanno, ma la colpa è dei servizi di pulizia oppure della maleducazione delle persone? I reclami da parte deisulla questione dei cassonetti per inon sono una novità, sopratutto d’estate in cui la quantità di spazzatura aumenta con l’arrivo dei turisti. Segnalazioni arrivano dai residenti in via Romagna. "Non ne pospiù – dice uno di loro –. Non è un attacco né alla nuova, né alla vecchia giunta. L’azienda per la gestione dei cassonetti, Sei Toscana, ha abbandonato l’utilizzo delle isole ecologiche dei nostri condomini e ha scelto di installare i cassonetti su dei posti auto, più che necessari a noi, lungo via Romagna.