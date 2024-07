Parigi 2024 Santuccio | Trend fantastico delle compagne ho dato continuità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Italia vince la gara di spada femminile a squadre alle Olimpiadi di. Un percorso da incorniciare per le azzurre Rossella Fiamingo, Alberta, Giulia Rizzi, Mara Navarria che hanno superato in finale 30-29 le padrone di casa della Francia. “Sono felicissimo per le ragazze, se lo meritavano. Sono stati tre anni veramente fantastici, nella gara individuale le aspettative erano diverse ma ora hanno raccolto quello che meritavano. Sono state anche bravissime a estraniarsi dal contesto, a pensare solo alla pedana e all’avversario”, ha detto il ct della spada, Dario Chiadò, a Rai Sport dopo lo storico oro olimpico della squadra femminile.