Parigi 2024 | la grande lezione olimpica di Filippo Macchi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024) Arriva dalla Toscana ladi, vicecampione olimpico nel fioretto a. Un argento contestatissimo con tanto di reclamo ufficiale dell’Italia al Cio per “arbitraggio inaccettabile”. Con oro assegnato a Cheung Ka Lon, campione olimpico anche a Tokyo. Avrebbe potuto puntare il dito il vicecampione olimpico di Cascina, nato a Pontedera, 22 anni, in finale al suo debutto olimpico, palesemente deluso e amareggiato. In lacrime abbracciato dal ct Cerioni, campione olimpico di Seul: “Mi fa male il cuore per”, indicandolo come campione olimpico a tutta laplatea francese che tributa la standing ovation a. Perché una finaleè qui oggi. Tra quattro anni anche per un giovanissimo atleta non è dato sapere cosa sarà. La storia da scrivere per questo ragazzo toscano è adesso. Il sogno olimpico è ora.